SÃO PAULO (Reuters) - O Ministério da Agricultura do Brasil informou nesta terça-feira que, após ter alcançado um acordo sobre açúcar com a China sobre tarifas, não vai mais entrar estabelecer um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para tratar do assunto.

"Nos termos do entendimento alcançado, as preocupações que embasaram o pedido de consultas brasileiro deverão ser atendidas, de modo mutuamente satisfatório, sem a necessidade do estabelecimento de um painel na OMC para examinar a matéria", disse o ministério em nota.

Brasil e China chegaram a um entendimento nas consultas realizadas no âmbito do contencioso do açúcar iniciado pelo Brasil na OMC, segundo a nota do ministério.

As consultas haviam sido solicitadas pelo Brasil em vista da aplicação, pela China, de salvaguardas na forma de sobretaxas às importações de açúcar.

(Por Roberto Samora)