BRASÍLIA - O governo brasileiro pediu compensações da União Europeia (UE) nesta segunda-feira compensações pelas salvaguardas às importações de aço impostas pelo bloco no início deste mês.

Em nota conjunta, os ministérios das Relações Exteriores, da Economia e da Agricultura Pecuária e Abastecimento afirmaram que o governo brasileiro também notificou a Organização Mundial do Comércio (OMC) de que o país poderá adotar medidas para reequilibrar o comércio com a UE diante das medidas de salvaguarda no setor de aço.

"O governo brasileiro permanece aberto ao diálogo com a União Europeia, a fim de buscar o melhor encaminhamento para essas questões", diz trecho da nota. "Reitera também sua disposição de seguir defendendo com todo o empenho os interesses dos produtores e exportadores brasileiros".