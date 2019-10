Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de alimentos BRF informou nesta quarta-feira que concluiu refinanciamento com Bradesco no total de cerca de 1,6 bilhão de reais, o que permitirá o alongamento do prazo médio de linhas de crédito de 2,7 para 6,5 anos.

Paralelamente, a BRF disse que realizou com o banco Santander pré-pagamento de parte das linhas de crédito rural que venceriam no início de 2020, cujo principal totaliza de cerca de 700 milhões de reais, como parte da gestão de passivos da companhia.

A empresa, uma das maiores produtoras de carnes do Brasil, declarou também que pretende realizar resgate total antecipado de bonds, com juros de 7,25% e com vencimento em 2020, no valor total de cerca de 86 milhões de dólares.

"Dessa forma, a companhia continua atuando em consonância com a sua estratégia de extensão do prazo médio de suas dívidas, reduzindo o custo do seu endividamento financeiro e mantendo uma sustentável posição de liquidez de curto prazo", destacou em nota.