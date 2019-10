Por Carolina Mandl

SÃO PAULO (Reuters) - A divisão de gestão de recursos do Banco BTG Pactual continuou a registrar entrada de recursos apesar de operações recentes da Polícia Federal envolvendo a instituição, incluindo mandados de busca e apreensão, afirmou o presidente-executivo da BTG Pactual Asset Management, Eduardo Guardia, a jornalistas nesta terça-feira.

"As buscas e apreensões agora foram completamente diferentes, sem nenhum impacto na gestão de ativos", disse ele. "Tenho o entendimento de que as acusações são erradas. Não teve nenhum fato novo."

Nos últimos três meses, a Polícia Federal fez duas operações de busca e apreensão na sede do maior banco de investimento independente da América Latina. Em agosto, as negociações foram relacionados à venda de participações em campos de petróleo africanos ao BTG Pactual, e no início deste mês o banco foi envolvido em suposto vazamento ilegal de decisões sobre taxas de juros para um fundo chamado Bintang.

Em um comunicado, o BTG disse à época que era apenas o administrador do fundo sob investigação e que não o administrava nem tomava decisões de investimento. O banco disse em agosto que não havia evidências de conduta ilegal.

Guardia, ex-ministro da Fazenda, assumiu o comando da unidade de gerenciamento de ativos do BTG em julho para supervisionar um negócio que detém quase 230 bilhões de reais sob administração.

Andre Esteves, fundador do BTG Pactual, foi preso em 2015 em uma investigação relacionada a corrupção, mas foi absolvido. Esteves agora está pedindo ao Banco Central para restaurar o controle do banco.

Guardia prevê que os ativos sob gestão do BTG crescerão nos próximos 12 meses, já que diversos fundos no Brasil tendem a se beneficiar da recuperação gradual do país e das baixas taxas de juros. Ele não forneceu orientação específica sobre crescimento.

Como os indivíduos têm buscado retornos mais altos fora dos fundos simples de títulos públicos do governo, Guardia disse que a unidade de gerenciamento de ativos do BTG está considerando o lançamento de fundos de classes alternativas de ativos, incluindo fundos de private equity e infraestrutura na América Latina.