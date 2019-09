Por Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - Os restaurantes do Burger King no Brasil começarão a vender hambúrgueres à base de vegetais produzidos pela Marfrig na cidade de São Paulo no dia 10 de setembro, com um lançamento nacional programado para novembro, informou a Marfrig em comunicado nesta terça-feira.

Em teleconferência em meados de agosto, na ocasião da divulgação do resultado do segundo trimestre, o presidente-executivo da Marfrig, Eduardo Miron, disse estar absolutamente otimistas" com a entrada no mercado de produtos de origem vegetal.

Também na ocasião da divulgação do balanço a empresa disse que as vendas de hambúrguer vegetar para o Burguer King começaria neste terceiro trimestre.

A maior produtora de hambúrguer do mundo havia anunciado anteriormente um acordo com a norte-americana Archer Daniels Midland para produzir proteína vegetal no Brasil.