Com o objetivo de chegar a cifra de R$ 1,5 bilhão em faturamento em 2019, a Cacau Show reformula processos logísticos dentro de seu centro de distribuição. A mudança, que promete ganho operacional, teve viabilidade por meio a implementação de uma tecnologia de comando de voz entre o funcionário e o sistema.

Nomeado como Voice Picking, o novo sistema – já em funcionamento dentro da operação da Cacau Show – é fornecido pela empresa Seal Sistemas e permite que os funcionários realizem suas tarefas de forma “mais ágil”, considerando que estarão com as mãos livres coordenando o sistema apenas por meio de comandos de voz.

“No final de 2018, vimos a necessidade de otimizar alguns processos logísticos. Em relação à ferramenta que utilizávamos anteriormente, o ganho operacional foi de 14%. Além disso, com esses procedimentos sendo realizados de forma mais rápida, não teremos problemas para o abastecimento das novas 800 lojas que pretendemos abrir”, argumentou coordenador de logística da empresa, Robson Alves.

De acordo com ele, a implementação da nova tecnologia será fundamental também para absorver a demanda nas datas comemorativas, como por exemplo o período de Páscoa – responsável por 30% do faturamento anual da empresa. “Temos um único centro de distribuição em Itapevi, próximo a capital paulista, que distribui a mercadoria para o Brasil todo. O que significa que saem, por dia, 45 mil caixas de chocolate para nossos franqueados”, disse ele, destacando que o são abastecidas 2,3 mil lojas no Brasil.

“No ano passado, chegamos ao máximo do limite possível para o coletor de dados, 166 caixas/hora-homem. Com todo o limite do coletor usufruído, migramos de vez para a solução de voz”, disse Alves, afirmando que o novo sistema pode elevar a produtividade em 250 caixas/hora-homem.

Na mesma linha de raciocínio, o CEO da Seal Sistemas, Wagner Bernardes, afirma que tecnologias envolvendo controle por voz têm se popularizado no território nacional nos últimos dez anos, com potencial para expansão em negócios de grande e pequeno porte. “Já conseguimos perceber certo amadurecimento desse tipo de sistema em setores como indústria e também varejo. O ganho médio das empresas em termos de eficiência com a implementação é de 25%. No entanto, alguns dos clientes da nossa carteira registraram 37% de alta na performance”, argumentou o executivo.

Para Bernardes, o movimento de transformação para o comendo de voz se dá de forma mais intensa em grandes empresas, o que tem incentivado também outras empresas menores a aderirem à tecnologia.

“Com esse sistema, especificamente, estamos atendendo 30 companhias atualmente. mas acreditamos que temos potencial para dobrar esse número de clientes. Nosso crescimento em termos de faturamento tem oscilado entre 25% a 30% anualmente”, complementou o executivo.