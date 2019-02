SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira a compra de ativos da Twenty-First Century Fox pela Disney, mas definiu como condição a obrigatoriedade da venda do canal Fox Sports, entre outras restrições.

O tribunal do Cade decidiu pela aplicação das condições por entender que a fusão dos negócios das empresas "gera preocupações concorrenciais no mercado de canais esportivos de TV por assinatura". A Disney já controla a ESPN e, atualmente, há apenas um rival de grande audiência capaz de competir com esses canais, a SporTV, da GloboSat, afirmou o Cade.

O pacote de ativos a ser vendido inclui todos os direitos de transmissão de eventos esportivos da Fox Sports, todos os contratos com operadoras de TV por assinatura, imóveis e equipamentos de transmissão. O Cade não informou o prazo para que a Disney realize a venda.

(Por Alberto Alerigi Jr.)