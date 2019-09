Por Dominique Vidalon e Benoit Van Overstraeten

PARIS (Reuters) - O varejista francês Casino afirmou nesta quinta-feira que está negociando vender sua rede francesa de lojas de apelo promocional Leader Price para a rival alemã Aldi.

O anuncio acontece com o presidente-executivo e controlador do Casino, Jean-Charles Naouri, procurando formas de aliviar as dívidas da empresa - e as da controladora Rallye - incluindo com a venda de ativos.

O Casino afirmou que, após uma manifestação de interesse da Aldi France, os dois grupos "entraram em discussões com o objetivo de pedir à Aldi France uma oferta vinculativa".

Analistas esperavam uma venda do Leader Price após o Casino anunciar no mês passado que visava a venda de 2 bilhões de euros em ativos, além dos 2,5 bilhões inicialmente pretendidos para reduzir o peso da dívida.

O varejista contratou o BNP Paribas para lidar com o possível acordo, acrescentou o jornal.

No início deste mês, o empresário tcheco Daniel Kretinsky e seu parceiro eslovaco Patrik Tkac compraram uma participação de 4,63% no Casino, numa demonstração de apoio a Naouri.

O Casino controla no Brasil o Grupo Pão de Açúcar.