(Reuters) - A CCR divulgou nesta sexta-feira que o Estado de São Paulo contestou no começo da semana a homologação do acordo celebrado entre a empresa de concessões de infraestrutura e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP), em caso envolvendo caixa 2.

Em fato relevante, a CCR disse que o governo interpôs recurso, "sustentando a impossibilidade de celebração de acordo em matéria de improbidade e com a finalidade de que toda contraprestação imposta à companhia por força daquele Termo reverta exclusivamente em favor do Estado de São Paulo".

No final de novembro do ano passado, a CCR firmou acordo com o MP/SP comprometendo-se a pagar 81,5 milhões de reais. O acordo chamado pelos promotores de Termo de Autocomposição veio após a própria CCR ter procurado o MP/SP em julho, depois de Adir Assad, delator na operação Lava Jato, ter dito no começo do ano que operou caixa 2 para a companhia.

A CCR disse que o acordo foi celebrado seguindo os parâmetros estipulados com o Ministério Público do Estado de São Paulo e que continuará contribuindo com as autoridades públicas.

(Por Paula Arend Laier)