A elétrica mineira Cemig informou nesta sexta-feira que uma capitalização da companhia via oferta pública de ações no mercado de capitais (follow on) não está sendo considerada, segundo esclarecimento a consultas de investidores.

A Cemig acrescentou que segue "permanentemente avaliando opções para otimizar seu fluxo de caixa e gerir sua dívida, com foco em desalavancagem, redução do custo médio da dívida e alongamento do prazo médio de pagamento".

O governo de Minas Gerais tem um plano de privatizar a emblemática companhia do Estado.

Nesta semana, o presidente da Cemig, Cledorvino Belini, disse em Nova York acreditar que a aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais à privatização da elétrica poderia levar "no máximo" seis meses.

Analistas disseram à Reuters recentemente que um resultado positivo ao esforço do governador mineiro, Romeu Zema, para privatizar a Cemig está longe de ser algo trivial, dado que seria necessária a aprovação por três quintos da Assembleia Legislativa ou a realização de um referendo popular.