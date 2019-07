A expectativa de que a reforma da Previdência seja aprovada com uma margem folgada de votos no plenário da Câmara dos Deputados sustentou a alta da Bolsa no pregão de anteontem. Ao final da sessão, o Índice Bovespa encerrou com um avanço de 0,42%, aos 104.530,22 pontos, um novo recorde. PÁGINA 7