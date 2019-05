SÃO PAULO - O presidente-executivo da empresa do agronegócio Cargill no Brasil, Luiz Pretti, prepara-se para deixar o cargo, que ocupa desde 2012, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas ao assunto, em condição de anonimato.

Pretti, que segundo uma das fontes ficaria na posição até dezembro, começou na empresa em 2005, no departamento financeiro, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Em um comunicado enviado à Reuters nesta terça-feira, a Cargill confirmou que "está preparando uma transição" de liderança no Brasil, mas se recusou a fornecer detalhes.