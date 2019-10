CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - A norte-americana Chevron disse nesta sexta-feira que assinou um acordo com uma unidade da Shell para comprar uma fatia de 40% em três blocos em águas profundas no Golfo do México que a empresa anglo-holandesa havia arrematado em leilões promovidos em meio à reforma energética do país.

O acordo foi aprovado no início desta semana pela agência reguladora de petróleo do México, a Comissão Nacional de Hidrocarbonetos.

"Esse acordo fortalece ainda mais o portfólio 'upstream' da empresa no México e avança em sua estratégia de crescimento na exploração em águas profundas", disse em comunicado o porta-voz da Chevron, Ray Fohr.

A companhia não revelou o valor do negócio.

A unidade da Chevron no México é a principal operadora de dois consórcios de exploração e desenvolvimento de blocos em águas profundas no Golfo do México: um no bloco 3 da Bacia de Perdido, outro no bloco 22 da Bacia de Salina.

A Shell, por sua vez, arrematou nove dos 19 blocos de óleo e gás "offshore" leiloados no ano passado, na mais competitiva das rodadas de licitação que resultaram da histórica abertura energética do México (2013-2014).

A Shell obteve aprovação da reguladora mexicana no início deste ano para investir 2,4 bilhões de dólares em um plano de perfuração que pode incluir até 13 poços de águas profundas no México ao longo dos próximos quatro anos.

(Por Marianna Parraga)