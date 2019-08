OTTAWA (Reuters) - A embaixada da China no Canadá disse nesta quinta-feira que os laços entre os países estão sofrendo grandes dificuldades e exigiu que Ottawa libere a executiva da Huawei Meng Wanzhou.

As relações estão frias desde que Meng foi detida em Vancouver em dezembro do ano passado por um mandado dos Estados Unidos. A China, desde então, acusou dois canadenses de espionagem e interrompeu a importação de carne e sementes de canola do Canadá.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse na quarta-feira que seu governo não tem intenção de recuar na disputa e defende os interesses canadenses.

Em resposta às declarações de Trudeau, a embaixada disse à Reuters que a China sempre defenderá seus interesses.

"A China adere ao princípio da igualdade entre todos os países, seja ele grande ou pequeno... As relações China-Canadá agora sofrem grandes dificuldades e o lado canadense sabe muito bem a raiz disso.

"O Canadá deve libertar Meng Wanzhou imediatamente e garantir seu retorno seguro à China, e trazer as relações bilaterais de volta ao caminho certo", acrescentou o comunicado.

Trudeau e a chanceler do Canadá, Chrystia Freeland, encontraram-se com o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, em Ottawa, para conversas nesta quinta-feira. As relações com a China serão um dos principais tópicos de discussão.

(Por David Ljunggren)