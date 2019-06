Por Josh Horwitz e Sijia Jiang

XANGAI/HONG KONG (Reuters) - A China concedeu licenças 5G para as três maiores operadoras de telecomunicações do país e para a China Broadcasting Network nesta quinta-feira, dando sinal verde para implantação comercial completa da tecnologia de rede celular da próxima geração.

As aprovações desencadearão investimentos no setor de telecomunicações que beneficiarão os principais fornecedores, como a Huawei, enquanto a provedora chinesa de equipamentos de rede se esforça para superar a entrada lista negra dos Estados Unidos que prejudicou seus negócios globais.

As operadoras estatais China Mobile, a China Unicom e a China Telecom, bem como a emissora estatal China Broadcasting Network, são as quatro licenciadas nomeadas pelo governo.

As três operadoras receberam licenças de teste 5G no final de 2018 e o anúncio desta quinta-feira dá início à implantação comercial antes do cronograma original que visava isso para 2020.

O lançamento acelerado do 5G poderia ajudar a Huawei, enquanto Washington forçaria seus aliados ao redor do mundo a abandonar a empresa de suas redes 5G devido aos temores de que ela possa ser usada como ferramenta de espionagem do governo chinês, uma alegação que a Huawei nega repetidamente.

A Huawei disse em resposta à concessão da licença que estava preparada para apoiar a construção 5G da China. A empresa informou que assinou 46 contratos comerciais de 5G em 30 países até o momento, vendendo mais de 100 mil estações-base 5G.

"Continuamos preocupados que, se a proibição de exportação dos EUA para a Huawei permanecer em vigor por algum tempo e for estendida para outras empresas chinesas de tecnologia, será muito difícil para a China construir escala de 5G", disse o banco Jefferies em nota.