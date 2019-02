LONDRES (Reuters) - Você pode ser um dos convidados da cerimônia do Oscar ou pode estar assistindo um dos principais filmes da temporada em um cinema de alta tecnologia, mas é provável que nos dois casos a trilha sonora fará você se sentir parte da ação.

Cinco dos 8 títulos que disputarão o Oscar de melhor filme no domingo usam a Atmos, a mais recente tecnologia sonora desenvolvida pela Dolby.

O mesmo vale para o Teatro Dolby, que sediará a premiação.

O sistema de pós-produção, que também conta com a ultrarresolução Dolby Vision Technology, permite que os diretores posicionem "até 108 objetos sonoros diferentes no espaço 3D", explicou o diretor de desenvolvimento de negócios da Dolby Cinema da Europa, Julian Stanford.

Isso cria uma paisagem sonora com vários ângulos, intensidades e valores tonais. "É um sistema imersivo com alto-falantes que não só estão em todo seu entorno, mas acima de sua cabeça e atrás da tela", disse ele à Reuters TV.

"Então isso permite ao diretor e ao seu engenheiro de som colocarem objetos de som em um espaço tridimensional, o que significa que podem colocar você bem no meio do filme".

Para as pessoas que assistem filmes no número crescente de cinemas de todo o mundo equipados com Atmos, o som pode ressaltar a experiência cinematográfica tanto quanto as imagens, acredita Stanford.

(Por Emily Roe)