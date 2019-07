SÃO PAULO (Reuters) - A colheita da segunda safra 2019 de milho do Brasil permanece adiantada, atingindo nesta semana 62,4% da área estimada, contra 48,4% em igual período do ano passado, informou nesta sexta-feira a consultoria Arc Mercosul.

A "safrinha" de milho, que deve ser recorde neste ano, tem a colheita mais veloz que a média de cinco anos para o período, de 45,2%, segundo estimativa da consultoria, após um plantio realizado dentro de boa janela climática.

Segundo os dados da Arc Mercosul, o Estado com colheita mais adiantada até a semana finalizada em 19 de julho é Mato Grosso, maior produtor nacional do grão, com 87,5% dos trabalhos concluídos, já bem à frente do segundo colocado Paraná, que soma 58% da área colhida.

Entre os grandes Estados produtores compilados pela consultoria, Minas Gerais é quem tem a colheita mais tardia, com trabalhos em 25,6% da área.

(Por Gabriel Araujo; edição de Roberto Samora)