SÃO PAULO (Reuters) - A Ventos do Sul, que controla parte de um complexo de geração de energia eólica no município gaúcho de Osório, pediu registro de companhia aberta, segundo informação do website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O complexo de Osório, que tem mais de 318 megawatts em capacidade instalada, pertence à Enerfin, filial brasileira do grupo espanhol de energia Elecnor, que opera o parque por meio um conjunto de sociedades de propósito específico (SPEs) que inclui a Ventos do Sul.

O pedido de registro de companhia aberta da Ventos do Sul não veio acompanhado de nenhuma solicitação para realizar uma oferta de valores mobiliários.

(Por Aluísio Alves; Edição de Luciano Costa)