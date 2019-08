A exportação de milho pelo Brasil deverá atingir um recorde de 34,5 milhões de toneladas, estimou nesta quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), ante 33,5 milhões na projeção divulgada em julho.

Os embarques do cereal do Brasil estão aquecidos neste ano, com o país contando com uma safra recorde de milho, de 99,3 milhões de toneladas, projetou a Conab nesta quinta-feira, também elevando sua projeção ante julho (98,5 milhões).

A Conab manteve praticamente estável a safra de soja, já colhida, em cerca de 115 milhões de toneladas, mas elevou a previsão das exportações da oleaginosa na temporada de 68 milhões para 70 milhões de toneladas.