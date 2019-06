SÃO PAULO (Reuters) - A estatal Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) elevou a projeção para a produção e a exportação de milho do Brasil na safra 2018/19, com uma visão mais otimista em relação à segunda safra do cereal, segundo relatório publicado nesta terça-feira.

A produção total de milho do país foi estimada em 97 milhões de toneladas, contra 95,25 milhões anteriormente, enquanto as previsão para as exportações foi elevada para 32 milhões de toneladas, contra 31 milhões previstos em maio.

A produção de soja foi estimada em 114,84 milhões de toneladas, ante 114,3 milhões na projeção anterior, disse a Conab.

(Por Luciano Costa)