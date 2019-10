O consumo de energia elétrica na área de concessão da Celesc Distribuição cresceu 1,9% no terceiro trimestre ante igual período do ano passado, totalizando 5.999 GWh, informou nesta sexta-feira, 25, a empresa.

Houve aumento de 3,8% por parte dos consumidores livres da Celesc no trimestre, com 2.280 GWh, em relação ao mesmo trimestre de 2018. No segmento industrial, a alta foi de 3,5%, para 1.999 GWh, enquanto no comercial a expansão foi de 9,7%, para 212 GWh.

O mercado cativo registrou leve acréscimo de 0,7%, com consumo de 3.720 GWh. A classe residencial elevou o consumo em 2% no período, para 1.347 GWh.

Na classe industrial, foi apurada retração de 5,8%, para 604 GWh. Já na classe comercial aumentou 2,2%, para 706 GWh.