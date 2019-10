RIO DE JANEIRO (Reuters) - O consumo de gás natural no Brasil em agosto caiu 1,92% ante o mesmo mês do ano passado, para 70,79 milhões de metros cúbicos/dia, diante de uma retração na demanda industrial, apontou nesta sexta-feira pesquisa da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).

Na comparação com julho, o consumo de gás pelo país subiu 8,17%, segundo a associação.

O consumo industrial caiu 8,69% em agosto ante o mesmo mês do ano passado e recuou 0,67% em relação a julho, para 27,679 milhões de metros cúbicos/dia.

Já o consumo termelétrico subiu 3,9% em agosto em relação ao mesmo mês de 2018 e avançou 15,93% ante julho, para 29,5 milhões de metros cúbicos/dia.

"Os números do consumo total de gás natural costumam subir na comparação mensal nestes meses mais secos do ano por causa do aumento do despacho das térmicas a gás, reflexo da queda do volume de água nos reservatórios das hidrelétricas", disse o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon.

"Apesar do crescimento da geração termelétrica, o levantamento aponta uma desaceleração da atividade industrial", completou.

(Por Marta Nogueira)