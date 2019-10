Por Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica estatal paranaense Copel lançou um programa de modernização das redes de sua unidade de distribuição de eletricidade que prevê investimentos da ordem de 2,9 bilhões de reais até 2025.

A companhia afirmou que o programa abrange a construção de aproximadamente 25 mil quilômetros em novas redes e 15 mil novos pontos automatizados, além de implementação de tecnologia de redes inteligentes no Estado do Paraná, segundo comunicado na noite de quarta-feira.

A elétrica destacou que os investimentos deverão passar a integrar a base de remuneração da Copel Distribuição e acrescentou que o programa será composto pelos projetos "Confiabilidade Total, "Smart Grid Copel" e "Paraná Trifásico".

Os projetos deverão aprimorar a infraestrutura elétrica, em especial na região rural do Paraná, para aumentar a qualidade no fornecimento de energia e a agilidade no restabelecimento dos serviços após interrupções.