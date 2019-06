O saldo geral de crédito corporativo saiu do vermelho e avançou 0,3% em maio deste ano, para R$ 1,424 trilhão, ou R$ 3,9 bilhões acima do total de R$ 1,42 trilhão registrado no mesmo mês de 2018.

Na opinião de especialistas consultados pelo DCI, a leve recuperação do financiamento às empresas foi puxada pelos empréstimos com recursos livres concedidos pelos bancos comerciais (+9,4%), enquanto o saldo com recursos direcionados encolheu 9,6% neste mesmo intervalo de 12 meses. “Esse pequeno avanço só confirma os dados de uma recuperação bastante lenta da economia brasileira”, observou o professor da Faculdade Fipecafi Marcelo Cambria.

Sobre as expectativas para o segundo semestre, o acadêmico apontou que a busca de crédito para investimentos deve ocorrer após a aprovação das reformas. “As empresas preferem uma visão melhor para planejar seus investimentos de longo prazo.”

Para o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Nicola Tingas, o crédito tomado pelas empresas ainda é de curto prazo. “Nós perdemos velocidade na expansão da atividade econômica no primeiro semestre, mas o PIB [Produto Interno Bruto] tende a voltar. Quando passar a reforma da Previdência e mais medidas forem anunciadas, a tomada de crédito [para investimentos] deve ganhar corpo a partir do terceiro trimestre”, diz. PÁGINA 8