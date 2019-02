SÃO PAULO - A concessão de financiamento imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) cresceu 32,2 por cento em janeiro ante igual mês de 2018, para 5,1 bilhões de reais, informou nesta quarta-feira a Abecip, instituição que representa as financiadoras de imóveis.

Na comparação com dezembro, contudo, houve queda de 15,8 por cento no volume de crédito para aquisição e construção de imóveis com recursos da poupança, mostrou o levantamento.

Em janeiro, foram financiados 19,9 mil imóveis, alta de 26 por cento ano a ano, mas 14,9 por cento abaixo do número apurado em dezembro.