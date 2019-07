Por Philip Blenkinsop

BRUXELAS (Reuters) - A Heineken divulgou lucro do primeiro semestre abaixo das estimativas nesta segunda-feira, já que os custos mais altos de embalagens neutralizaram o aumento das vendas de cerveja, mas a segunda maior cervejaria do mundo manteve sua previsão de crescimento do lucro anual.

A holandesa Heineken, a cerveja mais vendida da Europa, disse que o lucro operacional antes de eventos extraordinários só aumentará em um percentual de um dígito médio em 2019, após um leve aumento de 0,3% no período de janeiro a junho.

A companhia disse que se beneficiaria este ano do aumento de vendas, preços mais altos e uma mudança no consumidor para cervejas mais caras. Mas a empresa também alertou que os custos de insumos e logística aumentariam em um percentual de um dígito médio ao longo do ano.

Os custos de insumos da Heineken no período de janeiro a junho aumentaram 8,5%, principalmente para o alumínio usado em embalagens.

As operações em mercados emergentes também foram atingidas por terem que pagar em uma moeda forte por matérias-primas e material de embalagem com, por exemplo, um real brasileiro mais fraco.

As vendas no México, o maior mercado da empresa, cresceram a um percentual baixo de um dígito, e no Brasil, onde a Heineken é a segunda maior cervejaria, por um percentual mais alto, mas ainda de um dígito.