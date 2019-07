As exportações brasileiras de carne suína (in natura e processadas) foram a 63,6 mil toneladas em junho, alta de 81% sobre um ano antes, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No mesmo período de 2018, foram exportadas 35 mil toneladas. O preço médio também subiu, embalado pelo aumento da demanda internacional. PÁGINA 4