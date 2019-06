Os juros baixos e a demanda forte por veículos pesados elevaram em 12,5% as vendas da indústria automotiva entre janeiro e maio de 2019 ante igual período do ano passado.

Os dois fatores puxaram a produção para 1,2 milhão de unidades, alta de 5,3%, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

“Existe uma tendência por parte das empresas, sobretudo do segmento de transporte, para a composição de frota própria de veículos pesados e semi-pesados, para diminuir a dependência de companhias terceirizadas”, diz o presidente da entidade, Luiz Carlos Moraes.

Além disso, a taxa de juros para o financiamento dos automóveis tem auxiliado as vendas, segundo o executivo. Conforme dados da Anfavea, no acumulado do ano até maio ante 2018, o crescimento na venda de caminhões foi de 48,5%, puxando o desempenho do setor. “O bom resultado obteve influência também da greve dos caminhoneiros em maio do ano passado e da base de comparação fraca no período anterior”, argumenta o dirigente, ressaltando que a previsão de crescimento de 11,4%, no entanto, deverá ser revisada. PÁGINA 3