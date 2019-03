Por Koustav Samanta e Nidhi Verma

CINGAPURA, NOVA DÉLHI (Reuters) - O consumo de diesel da Índia pode avançar para um recorde neste ano por conta do aumento de gastos com infraestrutura pelo atual governo, que tenta conter concorrentes nas eleições gerais que vão ocorrer em abril e maio.

O aumento do consumo de diesel na Índia, terceira maior usuária de petróleo do mundo, ressalta a importância do país na demanda pelo produto. Em meio a crescentes preocupações de que o avanço da demanda por petróleo possa patinar em 2019 devido a um crescimento econômico lento, o maior consumo de combustível pela Índia pode ajudar a sustentar os preços de petróleo e combustíveis.

Analistas da Fitch Solutions e consultores da Wood Mackenzie estimam que a demanda indiana por diesel cresça neste ano em 5,7 e 6,4 por cento, respectivamente, ante 2018. O país consumiu um recorde de 6,9 milhões de toneladas de diesel por mês no ano passado, ou cerca de 1,7 milhão de barris por dia, segundo dados do Ministério do Petróleo.

"Há uma forte demanda energética, que deve ocorrer por conta de diferentes setores... Somos uma economia dirigida pelo diesel", declarou Sanjiv Singh, presidente da Indian Oil Corp, maior refinadora do país.

"O resultado final continua sendo de que a demanda por energia deve crescer. Estamos vendo um PIB em mais de 7 por cento e... muita urbanização", completou, mencionando o PIB indiano, que deve crescer em 7,2 por cento no ano comercial de 2018/19.