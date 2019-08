Desaceleração do crescimento mundial, problemas de produção na China e diminuição das expectativas de expansão do Brasil começaram a ter mais impacto na balança comercial do País e devem se prolongar nos resultados mensais até o final deste ano.

Por outro lado, as trocas do Brasil com os Estados Unidos cresceram e o avanço de acordos comerciais pode reverter, no médio prazo (dois a três anos), eventual desaquecimento da nossa balança, avaliam especialistas.

Em julho, o saldo comercial do Brasil ficou positivo em US$ 2,293 bilhões. Este foi o pior resultado para o mês desde 2014 e 43,4% menor do que em igual período de 2018. Tanto as exportações (-14,8%, para US$ 20,054 bilhões), como as importações (-8,9%, para US$ 17,761 bilhões) recuaram no mês.

O subsecretário de inteligência e estatísticas de comércio exterior do Ministério da Economia, Herlon Brandão, explicou que, no caso das exportações, a venda de US$ 1,2 bilhão de uma plataforma de petróleo em julho de 2018 fez diferença na base de comparação. Porém, mesmo retirando a operação da conta, as exportações do País teriam, ainda assim, caído 10% em julho.

Brandão disse que a desaceleração global provocou uma retração de 61,2% nas vendas brasileiras de petróleo, já que a demanda por energia está menor. O surto de peste suína na China contraiu os embarques da soja brasileira (-24,6%), que é utilizada, basicamente, para ração.

Impactos negativos de julho tendem a se prolongarem nos próximos resultados mensais da balança. A desaceleração global e problemas de produção não se resolvem da noite para o dia. PÁGINA 6