Caso de quebras de acordos e processos milionários sobre o Grupo Bitcoin Banco após duas de suas corretoras serem acusadas de travar saques pode pressionar por rapidez na regulamentação do setor, mas impõe desconfiança dos investidores. A desvalorização do bitcoin chegou a 13,8%. Nem a influência positiva do noticiário internacional para a criptoeconomia aliviou a situação. PÁGINA 16