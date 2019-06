Gastos de 23 governos estaduais com o funcionalismo público expandiram 3,27% acima da inflação nos 12 meses encerrados em abril deste ano, para R$ 384,6 bilhões, contra igual período de 2018. A alta foi puxada por despesas com aposentadorias e pensões dos funcionários inativos. Esses desembolsos cresceram 5,36%, enquanto dispêndios com servidores na ativa avançaram 2,21%. Página 6