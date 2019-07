PEQUIM (Reuters) - A maior empresa de transporte privado da China, Didi Chuxing, permitirá que usuários de seu aplicativo acessem serviços fornecidos por apps de transporte de montadoras de veículos, em estratégia para gerar mais pedidos.

A Didi, que no Brasil controla a 99, disse em um comunicado nesta segunda-feira que abriu sua plataforma para outras empresas, incluindo a FAW, Dongfeng Motor e Guangzhou Automobile.

Os passageiros podem solicitar os serviços da FAW, Dongfeng ou GAC a partir do aplicativo da Didi, que tem 550 milhões de usuários registrados na China.

O movimento acelera uma tendência na China, onde as montadoras de veículos estão lançando seus próprios serviços de transporte privado, enquanto empresas como a Didi, estão se unindo a elas para o desenvolvimento de carros construídos exclusivamente para seus serviços.

A Didi alavancará suas capacidades em inteligência artificial, experiência operacional e estratégias de mercado ao ajudar parceiros no desenvolvimento de veículos conectados, disse a companhia no comunicado.

A China abriga o maior mercado de transporte por aplicativos do mundo, em estimativa feita pela consultoria Bain & Co, que valeria mais de 20 bilhões de dólares em 2016. A Didi Chuxing foi responsável por cerca de 90% de todas as corridas.

(Por Yilei Sun e Norihiko Shirouzu)