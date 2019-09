No mercado à vista, dólar fechou ontem em alta de 1,44%, a R$ 4,1628, o maior nível desde o dia 3 deste mês, quando havia encerrado no valor de R$ 4,179 no balcão. A decisão de Banco Central de reduzir a Selic e sinalizar novos cortes fez o real ser a moeda com pior desempenho ante a divisa americana. PÁGINA 7