A economia brasileira ainda deverá apresentar pouco dinamismo no curto prazo, influenciada, especialmente, pela dificuldade de reação industrial nesse primeiro semestre, avaliam especialistas.

Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,1%, repetindo a mesma expansão de 2017, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).

O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Souza Júnior, diz que o resultado veio abaixo das previsões do mercado até maio de 2018 (+2,5%). “Esperávamos que a economia se recuperasse, em 2018, em um ritmo mais forte do que em 2017. Porém, as incertezas provocadas pelo ambiente das eleições e a influência direta da greve dos caminhoneiros na produção industrial frustrou bastante o desempenho.”

O sócio-diretor da MacroSector Consultores, Fábio Silveira, destaca que a indústria ainda preocupa. “Os serviços são a maior parte do PIB [73,3%], mas o motor de arranque da economia é a indústria. É a indústria que demanda um volume significativo de serviços”, destaca Silveira. Após quatro anos seguidos de queda, o PIB industrial avançou 0,6% em 2018.

O que “emperra” a expansão industrial é a baixa competitividade do setor. “Mas ninguém está pensando nisso. E não há evidências de que a economia irá deslanchar depois da aprovação da reforma da Previdência Social”, completa Silveira. PÁGINA 6