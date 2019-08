Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na sexta mostram a abertura de 43.820 vagas de trabalho com carteira assinada em julho de 2019, alta de 0,11% ante junho. No acumulado de sete meses também houve crescimento no emprego, com abertura de 461.411 vagas. PÁGINA 6