Por Joey Roulette

(Reuters) - A fabricante de foguetes Relativity Space anunciou nesta terça-feira que vai alugar espaço nas instalações da agência espacial norte-americana (Nasa) em Mississippi, onde suas impressoras 3D gigantes vão produzir foguetes de baixo custo que serão usados para lançamentos de pequenos satélites.

A área a ser alugada, de 20 mil metros quadrados, é o mais recente passo da companhia de Los Angeles na missão de produzir em impressoras 3D foguetes em Marte, uma meta que o presidente-executivo da Relativity, Tim Ellis, diz que é pre-requisito para colonização espacial.

O primeiro passo para a companhia é aperfeiçoar um sistema em que robôs com capacidade de aprendizado podem fabricar e montar o foguete Terran 1 sem ajuda de humanos, meta que a Relativity espera que possa ser alcançada com recursos a serem gerados pelo lançamento de pequenos satélites com os foguetes que serão produzidos na instalação da Nasa.

"Estamos reduzindo o componente de trabalho humano de forma significativa", disse Ellis, veterano da empresa de exploração espacial Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos. Ele se referiu aos braços de dois andares de altura da impressora 3D Stargate.

A Stargate vai permitir a produção de um foguete inteiro em menos de 60 dias, disse Ellis, que está buscando lançar duas dúzias de satélites por ano nos próximos cinco anos para provar o método de produção da empresa.

O lançamento do Terran 1 deve ocorrer em 2020, custando aos fabricantes de satélite 10 milhões de dólares por voo, e o foguete será capaz de transportar cerca de 1.250 quilos para a órbita baixa da Terra.

