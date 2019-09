Representantes dos empresários da construção civil realizarão amanhã (11) uma reunião com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (MDB-AP) e Rodrigo Maia (MDB-RJ). O objetivo do encontro é tratar de temas sensíveis à cadeia produtiva.

A discussão, que é encabeçada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), irá incitar conversas de temas como a Medida Provisória 889/2019, que traz novas regras para a movimentação do Fundo de Garantia; Novo programa federal de Habitação de Interesse Social; Reforma Tributária; Parcerias Público Privada (PPPs) e Concessões Municipais; Obras Paralisadas; Orçamento Geral da União 2020 e atrasos de Pagamentos do programa Minha Casa, Minha Vida.

Na oportunidade os dirigentes da Cbic também pretendem tratar sobre o Orçamento Geral da União para 2020, além de desenhar soluções para que a cadeia da construção consiga ser protagonista na retomada da economia por meio da geração de postos de trabalho. Desde o início da crise, em 2015, os canteiros de obras do País perderam mais de 3 milhões de empregos formais.



No segundo trimestre deste ano, após quase cinco anos, o Produto Interno Bruto da construção civil voltou a ser positivo (+2%) o que deu aos empresários o fôlego necessário para voltar a falar de retomada dos negócios para os próximos meses.