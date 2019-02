Por Scott DiSavino

(Reuters) - As empresas de energia dos Estados Unidos aumentaram nesta semana o número de plataformas de petróleo em operação pela segunda semana consecutiva, em meio a preocupações de que as ofertas do produto possam prejudicar a demanda global, conforme a produção norte-americana continua crescendo a níveis recordes.

As companhias adicionaram três plataformas de petróleo na semana finalizada em 15 de fevereiro, levando a contagem total a 857, apontou a Baker Hughes, empresa de serviços de energia da General Electric, em seu tradicional relatório nesta sexta-feira.

A contagem de plataformas dos EUA, um indicador inicial da produção futura, é ainda maior do que há um ano, quando 798 plataformas estavam ativas após empresas de energia impulsionarem gastos em 2018 para que capturassem os preços mais altos naquele ano.

Graças a um boom do petróleo não convencional ("shale"), os Estados Unidos se tornaram o maior produtor do produto bruto do mundo no ano passado, e é esperado que a produção recorde cresça 1,5 milhão de barris por dia, para 12,4 milhões de barris diários neste ano, de acordo com previsão mensal da Administração de Informações de Energia dos EUA divulgada na terça-feira.