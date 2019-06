RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Enauta, antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), iniciou a produção de petróleo no terceiro poço no campo de Atlanta, na Bacia de Santos, em 21 de junho, informou a companhia em nota ao mercado nesta segunda-feira.

O poço, que atualmente está em fase de estabilização, completa o Sistema de Produção Antecipada, que produziu o primeiro óleo no campo em maio de 2018.

A Enauta é a operadora do bloco BS-4, onde está Atlanta, com 50% de participação.

A sonda Laguna Star, responsável por finalizar as atividades no terceiro poço, iniciará a intervenção nos dois primeiros poços produtores ainda este mês, segundo a empresa, que não deu um prazo para concluir os trabalhos.

"A partir de agora avançaremos com as atividades para restaurar a capacidade de produção dos dois primeiros poços produtores e tudo indica que ao final das intervenções a média diária do campo de Atlanta atinja 25 mil a 27 mil barris por dia, com aumento substancial da receita", disse em nota o diretor de produção da Enauta, Danilo Oliveira.

A produção de petróleo e gás da Enauta foi de 12.512 barris de óleo equivalente por dia em abril, segundo os últimos dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A companhia é a nona produtora de petróleo e gás do Brasil, segundo a ANP.

(Por Marta Nogueira)