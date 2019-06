SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica italiana Enel, controladora da distribuidora de energia Eletropaulo, fará uma nova oferta pública de aquisição (OPA) para todas ações da empresa que não estão em suas mãos, informou a companhia em fato relevante.

A oferta, destinada às 8,13 milhões de ações em circulação da elétrica, ou 4,05% do capital total, envolverá um preço por papel de 48,28 reais, acrescentou a empresa no comunicado, divulgado na noite de quarta-feira.

A Enel Brasil disse que contratou o banco BTG Pactual para atuar como instituição intermediária da oferta e a PricewaterhouseCoopers para elaboração do laudo de avaliação das ações.

Em meio ao anúncio da oferta, a Enel também disse que protocolou um pedido para cancelar o registro de companhia aberta da Eletropaulo junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sob a categoria "A", que permite a negociação de ações, convertendo-o para classe "B".

"Após a conclusão da oferta a companhia deixará o segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado em decorrência da efetivação da conversão de registro", explicou a empresa.

O valor oferecido na oferta é equivalente, com atualização, ao preço pago por ação da Eletropaulo pela Enel quando da aquisição do controle da companhia, no primeiro semestre do ano passado.

Segundo a Enel, o avaliador apurou um valor econômico das ações ordinárias da Eletropaulo em entre 40,11 e 43,74 reais.

A empresa acrescentou que a realização da oferta ainda está sujeita à aprovação do pedido de seu registro junto à CVM e de outras condições estabelecidas em edital, que será publicado "oportunamente".

(Por Luciano Costa)