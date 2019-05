(Reuters) - A elétrica Energisa informou que assinou contrato para a aquisição de 87 por cento do capital da Alsol Energias Renováveis, por 11,7 milhões de reais, após acordo com a Algar Empreendimentos e Gustavo Malagoli, segundo comunicado da empresa nesta sexta-feira.

Criada em 2012, a Alsol atua com geração distribuída de energia elétrica com fontes renováveis, como placas solares. A empresa foi fundada por Malagoli e passou a ser parte do Grupo Algar após receber investimento em meio a um programa da empresa para fomentar negócios inovadores.

Segundo a Energisa, o patrimônio líquido da Alsol era de 11,2 milhões de reais ao final de 2018.

(Por Gabriel Araujo)