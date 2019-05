Diante do contingenciamento de recursos federais para universidades públicas, a graduação particular, em especial o Ensino a Distância (EaD), ganha força.

Apesar do potencial, a modalidade tem hoje taxa de evasão na casa dos 35% e especialistas reforçam a importância da esfera pública para fomentar pesquisas.

“O Ensino a Distância é importante para formação de mão de obra especializada e ótima forma de capacitar pessoas com mais de 30 anos ou com menos recursos financeiros, mas não tem a capacidade, nesse momento, de suprir o desenvolvimento de pesquisas científicas no Brasil”, afirmou o doutor em tecnologia para educação e ex-professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Robson Caetano Assumpção.

A diminuição das bolsas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) também devem levar mais jovens à modalidade de ensino, o que favorece um ambiente mais promissor para empresas que atuam no setor, ressalta.

O problema, avalia o acadêmico, reside na ainda alta taxa de evasão de cursos EaD. Prova disso foi apontada no Estudo Evasão e Migração no Ensino Superior Brasileiro feito pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp). Segundo o estudo, enquanto as universidades públicas e privadas presenciais perdem, em média, 25,9% dos alunos, quando avaliado apenas o EaD a taxa chega a 34,3% ainda no primeiro ano.

Hoje, no EaD está 1,8 milhão de alunos, com taxa de crescimento de 20% ao ano. PÁGINA 3