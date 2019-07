LONDRES (Reuters) - Um total de 793.350 toneladas de açúcar branco da Tailândia foi ofertado contra o vencimento do contrato agosto na ICE, mostraram dados da bolsa nesta quarta-feira.

O contrato agosto expirou na terça-feira.

O açúcar compreende 493.150 toneladas com carregamento no porto de Bangkok/Kohsichang e 300.200 toneladas com carregamento no porto de Laemchabang/Sri Racha.

Os compradores foram ED&F Man (470.200 toneladas), Sucden (253.150 toneladas), INTL FCStone (59.100 toneladas) e Macquarie Bank (10.900 toneladas).

Os vendedores, por sua vez, foram BNP Paribas (493.350 toneladas), ADM (200 mil toneladas) e Marex (100 mil toneladas).

(Reportagem de Nigel Hunt)