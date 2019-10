(Reuters) - Os Estados Unidos em breve emitirão licenças que permitem que algumas empresas norte-americanas forneçam produtos não sensíveis à Huawei, informou o New York Times, conforme autoridades de alto nível dos dois países se reúnem nesta semana para retomar as negociações comerciais.

A Huawei, maior fabricante de equipamentos de telecomunicações do mundo, foi colocada em uma lista negra de comércio dos EUA em maio, quando as negociações comerciais entre Washington e Pequim não avançaram. Os Estados Unidos dizem que a empresa pode espionar clientes, o que a Huawei nega.

A lista negra impediu a Huawei de comprar peças e componentes de empresas norte-americanas sem a aprovação do governo, limitando o acesso a tecnologias essenciais, como o Google Mobile Services.

As empresas norte-americanas podem solicitar uma licença para produtos específicos a serem isentos da proibição. O Departamento de Comércio dos EUA recebeu mais de 130 pedidos de empresas para obter licenças de venda de produtos norte-americanos à Huawei, informou a Reuters em agosto.

A administração Trump deu sinal positivo na semana passada para começar a aprovar licenças para algumas empresas contornarem as restrições, informou o New York Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Um porta-voz do Departamento de Comércio dos EUA disse à Reuters que nenhuma direção oficial foi concedida ao departamento sobre o assunto.

A Huawei não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters.

(Por Kanishka Singh em Bengaluru)