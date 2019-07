SÃO PAULO/WASHINGTON (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode até a próxima semana dar uma resposta a empresas que solicitaram licenças especiais para vender à chinesa Huawei, disse o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, nesta terça-feira, durante visita ao Brasil.

Ross disse esperar que uma decisão sobre as licenças ocorra perto do momento em que retornar aos Estados Unidos, depois de fazer paradas adicionais na Argentina e no Peru nos próximos dias.

As decisões sobre as licenças dariam clareza às empresas norte-americanas, que buscam orientação desde que o presidente dos EUA prometeu, no final de junho, oferecer algum alívio às companhias que fazem negócios com a Huawei.

Os comentários de Ross ocorreram enquanto autoridades do governo Trump se reuniram com negociadores chineses em Xangai nesta semana para retomar as negociações comerciais, que em maio entraram em colapso.

Ross disse a repórteres que recebeu até agora mais de 50 pedidos para licenças especiais para negócios com a Huawei, mas espera receber mais.

"O presidente e eu nos reunimos com representantes de fornecedores há uma semana, e muitos disseram que não enviaram os pedidos", disse Ross.

"Estamos interessados em reunir todos para vê-los como um bloco unificado".

(Por Marcelo Rochabrun em São Paulo e Alexandra Alper em Washington)