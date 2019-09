FRANKFURT (Reuters) - A moeda do Facebook, a libra, pode prejudicar a capacidade do Banco Central Europeu de definir a política monetária e a Europa deve ignorar seu apelo de "promessas traiçoeiras", disse Yves Mersch, membro do conselho do BCE.

O Facebook anunciou a libra - uma nova moeda digital apoiada por quatro moedas oficiais e disponível para bilhões de usuários de redes sociais em todo o mundo - no início deste ano, dizendo que esperava lançar no próximo ano.

"Dependendo do nível de aceitação da libra e na referência do euro em sua cesta de reserva, poderia reduzir o controle do BCE sobre o euro, prejudicar o mecanismo de transmissão da política monetária, afetando a posição de liquidez dos bancos da área do euro, e minar o papel internacional da moeda única", acrescentou Mersch.

Como em moedas comuns, a libra seria altamente centralizada, uma configuração "extremamente preocupante", uma vez que não é apoiada por um credor de último recurso e é, em última instância, responsável perante os acionistas, que não são vistos como repositórios de confiança pública, acrescentou Mersch.

Diante desses desafios, as autoridades reguladoras e de supervisão europeias precisam reivindicar jurisdição sobre a libra e também precisem da cooperação global para mitigar seus riscos.

"Espero sinceramente que o povo da Europa não fique tentado a deixar para trás a segurança e a solidez das soluções e canais de pagamento estabelecidos em favor das sedutoras, mas traiçoeiras, promessas do Facebook", acrescentou Mersch.

(Por Balazs Koranyi)