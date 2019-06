(Reuters) - O Facebook informou nesta quarta-feira que usuários mensais de seu serviço de vídeo, o Watch, duplicaram desde dezembro, ao mesmo tempo em que anunciaram mais parcerias com emissoras internacionais e produtoras em sua tentativa de competir com o YouTube.

Cerca de 720 milhões de pessoas por mês e 140 milhões de pessoas por dia gastam pelo menos um minuto diariamente no Facebook Watch, informou a empresa, ao descrever a expansão de seu serviço de publicidade para o Canadá e cinco novos idiomas.

A empresa lançou o serviço de vídeo globalmente no ano passado, um ano depois de ter sido lançado nos Estados Unidos, e teve 75 milhões de pessoas gastando pelo menos um minuto no serviço diariamente em dezembro.

O Facebook disse que estava fazendo parcerias com produtoras globais para trazer programas populares como o The Voice Germany, o Next Top Model da Alemanha e as prévias da partida, bem como os destaques da atual Copa do Mundo de Cricket, para a plataforma Watch.

A empresa, que também está investindo em seu próprio conteúdo original para o serviço, está impulsionando a expansão para o território do YouTube, apesar do crescente escrutínio sobre como os vídeos produzidos por usuários podem servir como portas de entrada para a radicalização.