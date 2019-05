SÃO PAULO (Reuters) - A Fiat Chrysler anunciou na quarta-feira investimento de 500 milhões de reais do grupo e de fornecedores em ampliação de sua fábrica de motores em Betim (MG), que passará a produzir modelos turbo, informou a montadora ítalo-americana em comunicado.

O investimento integra pacote de 16 bilhões de reais que será injetado pelo grupo no Brasil entre 2018 e 2024, dos quais 8,5 bilhões dedicados à fábrica em Betim. Segundo a companhia, o valor representa o maior investimento do grupo desde a instalação da unidade em 1976.

A nova fábrica de motores vai empregar 1.200 funcionários, entre FCA e fornecedores, e transformará Betim no maior polo produtor de motores e transmissões da América Latina, segundo a companhia, com capacidade de produção de 1,3 milhão de unidades por ano a partir de 2020, quando a nova unidade começará a operar.

A fábrica nova terá capacidade inicial de 100 mil motores turbo por ano, "mas já nasce predisposta à expansão da produção", afirmou a Fiat Chrysler.

Parte da produção será exportada. Segundo a companhia, o polo em Betim já tem contratado embarque de mais de 400 mil motores até 2022, principalmente para a Europa.

Segundo a Fiat Chrysler, a nova família de motores turbo a serem produzidos em Betim com a nova fábrica "terá papel fundamental na expansão e diversificação da gama de veículos da FCA na região". A unidade vai produzir motores GSE T3 e T4, de três e quatro cilindros, e o novo E4, de patente desenvolvida no Brasil, que possui tecnologia turbo voltada apenas à combustão de etanol.

A Fiat Chrysler programou 25 lançamentos de veículos até 2024, entre novos modelos, atualizações de veículos em linha e séries especiais. Em Betim, a montadora vai produzir três novos modelos a partir de 2020. Dois deles marcam a entrada da Fiat no segmento de SUVs, que é o que mais cresce no mercado brasileiro, afirmou a empresa sem dar detalhes sobre os modelos.

A Fiat Chrysler teve vendas de 148,4 mil veículos nos primeiros quatro meses deste ano, ante 123,3 mil no mesmo período de 2018, uma expansão de 20,4 por cento. No mesmo período, as vendas de carros e comerciais leves no Brasil subiram 8,7 por cento, para 801,3 mil unidades, segundo dados da associação de concessionáris de veículos, Fenabrave.