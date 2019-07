(Reuters) - A agência de classificação de risco Fitch prevê que a produção de petróleo e gás na América Latina deve se manter estável ou cair marginalmente no curto e médio prazo, com esperadas quedas de produção no México e na Venezuela compensando aumentos de produção estimados no Brasil.

Em relatório publicado nesta segunda-feira, a Fitch destacou ainda que a produção de petróleo e gás da Colômbia deve ficar relativamente estável, enquanto a da Argentina pode encontrar dificuldades para avançar.

"Todas empresas de petróleo e gás verticalmente integradas na América Latina, que são todas estatais, se beneficiaram da integração vertical em 2018", afirmou a Fitch no relatório.